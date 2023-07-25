Игорь Артамонов: Жители получают современные квартиры «под ключ»

Фото: липецкаяобласть.рф

«Жители получают современные квартиры «под ключ» - с ремонтом, установленными электрической плитой и сантехникой. Причём у многих новоселов даже увеличится жилплощадь», – заявил Игорь Артамонов.

Глава региона подчеркнул, что действующая программа по переселению из аварийного жилищного фонда будет завершена в Липецкой области до конца этого года, а не в 2025-м, как это планировалось ранее. Пять муниципалитетов с этой задачей уже справились. За четыре года по программе переселения из аварийного жилья новое жилье получили 4 265 человек. В 2023 году жилищные условия улучшат еще 2799 человек.

Для этого в регионе строятся 18 домов. Строительство пятиэтажки завершается в Ельце. В новый дом вскоре переедут почти двести человек, и район также полностью завершит программу по расселению аварийного жилфонда.

Три из пяти домов, которые строятся в районе Опытной станции в Липецке, предназначены специально под переселение граждан из аварийного жилфонда. Уже в конце года в них справят новоселье 456 семей, которые пока проживают в аварийном жилфонде. В остальных двух домах власти Липецкой области приобретают 112 квартир для горожан, ждущих переселения.