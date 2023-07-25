Военные РФ поразили пункт дислокации иностранных наемников в Черкасской области Фото: Александр КОЦ

Министерство обороны России в очередной сводке за прошедшие сутки проинформировало, что российские военные уничтожили пункт временной дислокации иностранных наемников в Черкасской области.

«В районе населенного пункта Вязовок Черкасской области поражен пункт временной дислокации иностранных наемников», - сказано в заявлении российского оборонного ведомства.

Кроме того, по данным Минобороны РФ, около населенного пункта Чуднов в Житомирской области ликвидированы склады с боеприпасами, оружием и военной техникой, которую Вооруженные силы Украины получили от стран Запада.

Ранее министерство обороны РФ сообщало, что с начала проведения специальной военной операции российские войска уничтожили 4 845 иностранных наемников украинских войск, уточнив, что в подавляющей части они прибыли из США, Канады, а также европейских стран.

Ведомство также отмечало, что 4 801 иностранный наемник сбежал с украинской территории, «разобравшись с отношением к ним со стороны киевского режима», и на данный момент в рядах Вооруженных сил Украины продолжают действовать 2 029 наемников.