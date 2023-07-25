В Тверской области пропал ученый-физик из МГУ Николай Каск

В Тверской области почти месяц ведутся поиски ученого-физика. Профессор МГУ Николай Каск пропал 6 июля. Он вышел из дома и не вернулся. Дача профессора расположена в деревне Ширково и ученый отправился в лес.

Николай Евгеньевич - ведущий научный сотрудник НИИ ядерной физики имени Д.В. Скобельцына, основная область его научных интересов - свойства лазерного излучения.

В конце августа ученом должно исполнится 84 года и возраст сказывается на мужчине. Родные признают, что с некоторых пор пожилой человек стал страдать от проявлений деменции. Зачем мужчина покинул дом, не ясно. Остановить его супруга не смогла.

Как стало известно сайту mk.ru, сначала члены семьи пыталась найти Николая Евгеньевича самостоятельно, а когда поняли, что бесполезно, попросили помощи у волонтеров и полиции. Но никаких следов пребывания человека в лесу до сих пор не найдено.

Родные допускают, что Каск мог выйти к дороге и остановить проезжавший мимо автомобиль. Тогда круг поисков сильно расширяется. Соответственно, он мог уехать в Московскую и Новгородскую области, или в Москву.

С собой у пенсионера был телефон, но на звонки мужчина не отвечал, а вскоре устройство было выключено. Можно было бы попробовать проследить устройство с помощью биллинга, но такое делается только по решению суда. Получить его пока нет розыскного дела, невозможно.

Официальный розыск ограничивается пока Тверской областью. А родные ученого продолжают обзванивать соседние регионы, все больницы и отделения полиции, в надежде, что поступил человек с провалами в памяти.