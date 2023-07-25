Доктор предупредила об опасности усиления солнечной активности Фото: Архив "КП"

Эксперт фарм-медсообщества, доктор Тата Лысогорова рассказала в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня», чем опасно усиление солнечной активности, отметив, что магнитные бури на Земле влияют на самочувствие ряда людей, прежде всего вызывая головную боль у метеозависимых.

По ее словам, в период магнитных бурь у метеозависимых людей «на 70% ухудшается состояние здоровья», указав среди прочего скачки артериального давления, а также возможность инсультов и инфарктов.

«Магнитные бури способствуют бессоннице. Кто-то плохо спит за один-два дня до бури, кто-то во время бури, кто-то после нее», - отметила врач.

Лысогорова рекомендовала метеозависимым людям быть в этот период особенно осторожными. Среди прочего эксперт советовала не пить кофе, алкоголь, отказавшись также от никотина.

«Чтобы уберечь себя от магнитной бури, не нужно ничего делать сверх нормы. Будьте расслаблены, самая сильная буря ожидается завтра. Живите в режиме «недоделывания». Как будто вам посоветовали недосолить, недоперчить», - добавила она.