Врач рассказала, как выбрать безопасный арбуз Фото: pixabay.com

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина рассказала «Абзацу» , как выбрать хороший и вкусный арбуз, отметив, что последние пару лет ситуация в вопросе выбора «значительно улучшилась».

По ее словам, ранее можно было наткнуться на нитратные арбузы, которые можно определить в разрезанном виде. Как уточнила эксперт цвет у таких арбузов может быть неестественно красный, а мякоть не сахаристая, водянистая с желтоватыми и твердыми прожилками. Кроме того, у таких арбузов белые семечки.

Соломатина также отметила, что арбуз должен спелый арбуз, а об этом говорит то, что он круглой формы, среднего размера и тяжелый. Кроме того, у него должно быть пятно яркого цвета кремового или даже оранжевого в месте, где он лежал.

«Сухой хвостик также указывает на спелость этого плода. Перед употреблением в пищу арбуз необходимо хорошо промыть кипячёной и проточной водой либо добавить в неё уксус для лучшей обработки. Корку следует срезать сразу, так как именно из-за неё люди часто травятся, добавила эксперт», - рассказала специалист.

Врач также посоветовал есть два-три кусочка арбуза за раз, предупредив, что такую ягоду не стоит смешивать с жирной пищей или употреблять на голодный желудок, следует отказаться от такой пищи. «Арбуз содержит много сахара, и тем, у кого диабет, есть его нельзя. Пожилым и людям с лишним весом также не стоит», - добавила она.