Роспотребнадзор: в Саратовской области 48 детей заразились энтеровирусом за две недели Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Управление Роспотребнадзора по Саратовской области сообщило, что в регионе более 50 человек, 48 из которых дети, заразились энтеровирусной инфекцией за прошедшие две недели.

“В 2023 году сезонный подъем заболеваемости энтеровирусной инфекцией начался в июле... По оперативной информации, начиная со второй декады 2023 года, отмечается интенсивный рост числа заболевших энтеровирусной инфекцией”, — заявило ведомство со ссылкой на главного государственного санитарного врача по региону.

Также он рекомендовал местным властям ограничить проведение массовых мероприятий. При этом, подчеркнули в Роспотребнадзоне, подобные вспышки энтеровирусной инфекции происходят каждые семь - восемь лет.

Напомним, ранее заведующий Прибытковской участковой больницей в Гомельской области Станислав Шолкович рассказывал, как чем опасна энтеровирусная инфекция, каким образом можно заразиться этим заболеванием, какие у него бывают симптомы и можно ли победить вспышку этой инфекции обычной профилактикой.