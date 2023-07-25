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НовостиВ мире25 июля 2023 19:23

В Турции разработали "умную" подводную мину большого радиуса действия

Разработчики представили новое оружие на выставке оборонной промышленности в Стамбуле
Сергей ЧИКОВ
В Турции разработали "умную" подводную мину большого радиуса действия

В Турции разработали "умную" подводную мину большого радиуса действия

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Турецкая ежедневная газета Star сообщила, что турецкие инженеры создали первую в мире “умную” подводную мину большого радиуса действия. Разработчики заявили, что новое оружие адаптировано для сброса с истребителей F-16 и беспилотников Akinci и Aksungur, что делает ее недосягаемой для мало- и средневысотных средств ПВО.

В публикации отмечено, что новую разработку представят на международной выставке оборонной промышленности в Стамбуле. Отмечается, что “умная” мира разработана при поддержке Турецкого научно-исследовательского института промышленности.

Новое оружие, по словам создателей, является модернизацией бомб общего назначения MK-84. Разработчики интегрировали в классический боеприпас модуль планирования и интеллектуальную начинку, а также снабдили минно-пусковым устройством, сделав из обычной бомбы наступательную мину.

Таким образом, отмечают авторы статьи, новую мину можно будет устанавливать на предполагаемых морских путях противника без риска попасть в зону поражения систем противовоздушной обороны.