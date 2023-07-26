Пассажир Turkish Airlines покончил с собой на борту рейса Стамбул-Марракеш

Самолет совершил экстренную посадку из-за самоубийства пассажира. Фото: Иван ВИСЛОВ

Самолет авиакомпании Turkish Airlines вынужден был совершить экстренную посадку из-за самоубийства пассажира во вторник 25 июля. Об этом сообщила пресс-служба турецкой авиакомпании в социальной сети Twitter.

Сообщается, что самолет совершал рейс из Стамбула в Марракеш. В какой-то момент бортпроводники обратили внимание, что в туалете закрылся пассажир и долгое время не выходит. Было решено взломать дверь. Пассажиру пытались оказать помощь, но он был уже мертв. Самолет совершил в связи с этим экстренную посадку в Алжире.

В связи с происшествием проводится проверка, сообщили в компании.

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