Пассажир Turkish Airlines покончил с собой на борту рейса Стамбул-Марракеш

Самолет совершил экстренную посадку из-за самоубийства пассажира.
Фото: Иван ВИСЛОВ
Самолет авиакомпании Turkish Airlines вынужден был совершить экстренную посадку из-за самоубийства пассажира во вторник 25 июля. Об этом сообщила пресс-служба турецкой авиакомпании в социальной сети Twitter.
Сообщается, что самолет совершал рейс из Стамбула в Марракеш. В какой-то момент бортпроводники обратили внимание, что в туалете закрылся пассажир и долгое время не выходит. Было решено взломать дверь. Пассажиру пытались оказать помощь, но он был уже мертв. Самолет совершил в связи с этим экстренную посадку в Алжире.
В связи с происшествием проводится проверка, сообщили в компании.
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