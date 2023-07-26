Путин: Россия поддерживает стремление стран Африки к прогрессу и стабильности

Владимир Путин поприветствовал участников форума Россия - Африка Фото: REUTERS

Президент Российской Федерации Владимир Путин направил приветствие участникам экономического и гуманитарного форума Россия - Африка, который стартовал в Санкт-Петербурге 26 июля 2023 года. Текст обращения главы государства опубликован на официальном сайте Кремля.

В своем обращении Путин отметил, что на сегодняшний день Африка стала более уверенно проявлять себя в качестве одного из полюсов формирующегося многополярного мироустройства.

«Сегодня Африка все более уверенно заявляет о себе в качестве одного из полюсов формирующегося многополярного мира, — говорится в приветствии. — Здесь набирают силу позитивные изменения в производстве и сельском хозяйстве, в транспортной инфраструктуре и ТЭК, в здравоохранении и образовании, в других областях», - отметил глава государства.

Кроме того, Россия поддерживает стремление африканских стран к прогрессу и стабильности в социально-экономической сфере, заявил Путин.

"Важно, что за последние годы наше сотрудничество с Африкой вышло на новый уровень. Намерены и дальше его развивать", - сообщил президент РФ, упомянув сферы экономик и инвестиций.

"И конечно, продолжим всемерно содействовать африканским партнерам в укреплении национального, культурного суверенитета, в более активном участии в решении региональных и глобальных вопросов", - заключил президент, пожелав всем участникам форума Россия - Африка плодотворной работы.

Президент России также выразил уверенность в том, что проходящий Форум станет важным событием в российско-африканских отношениях и обеспечит им еще более комплексный, всеобъемлющий характер.

Ранее KP.RU рассказал, что российские и африканские партнеры будут обсуждать на стартовавшем петербургском форуме.