В Вологодской области усилили контроль за птицефабриками из-за вспышки птичьего гриппа

Увеличенный падеж птицы на Малечкинской птицефабрике зафиксировали в прошлую пятницу, в базовой лаборатории с углубленным исследованием во городе Владимире диагноз «птичий грипп» подтвердили.

Накануне в правительстве области на заседании специальной комиссии приняли решение о введении карантина в радиусе в 10 километров от фабрики. Будет изъято и уничтожено всё поголовье птицы на этой территории, в том числе в подсобных хозяйствах. Решается вопрос о выплате компенсаций их владельцам, сообщает пресс-служба области.

«Ситуация с обнаружением птичьего гриппа в регионе достаточно серьёзная, но не критическая. Изъятию и уничтожению подлежит всё поголовье птицефабрики, а это 493 тысячи головы птицы. Меры предусмотрены федеральными правилами, которые направлены на безопасность жизни и здоровья граждан. Изъятие птицы также будет производиться в угрожаемой зоне. Убытки, конечно, будут. Но это не угрожает продовольственной безопасности региона. На стоимость яйца на прилавках магазинов данная ситуация не повлияет», - приводит пресс-служба слова замгубернатора области Михаила Глазкова.

По его словам, инфекцию на территорию Череповецкого района могли занести перелётные птицы. Сейчас для предотвращения распространения инфекции на границе угрожаемой зоны в Череповецком районе выставлены блокпосты, ведётся досмотр и дезинфекция транспорта. Сотрудников птицефабрики осматривают медики.