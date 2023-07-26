AFP: армия выдвинула ультиматум мятежникам, взявшим в заложники президента Нигера Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Agence France-Presse сообщило, что военные мятежники захватили в заложники президента республики Нигер в Западной Африке и отказываются отпускать его. Армия страны выдвинула им ультиматум.

“По окончании переговоров президентская гвардия отказалась освободить президента, и армия предъявила им ультиматум”, — сообщает AFP.

Ранее бойцы президентской гвардии заблокировали дворец главы государства в столице страны Ниамее. В офисе президента заявили, что армия Нигера не поддержала антигосударственный мятеж.

В свою очередь портал Jeune Afrique считает, что причиной вооруженного мятежа могли стать планы президента Нигера уволить командующего президентской гвардией генерала Омара Тчиани.

Также портал, ссылаясь на собственные источники в Вооруженных силах республики, сообщил о ведущихся переговорах, призванных урегулировать вспыхнувшие разногласия между президентской гвардией и остальной армией страны.

В марте 2021 года всего за два дня до церемонии инаугурации действующего президента республики Мохамеда Базуми также была попытка военного переворота. Утром в столице страны в районе президентского дворца мятежники из армии Нигера также устроили стрельбу, однако оперативно были задержаны и арестованы.