Яхта с пассажирами столкнулась с затонувшим судном у берегов Крыма Фото: Анна КИРИЕНКО

Гражданская яхта «Тата» потерпела крушение возле берегов Крыма, наткнувшись на затонувшее судно и получив пробоину. Корабль начал тонуть, на его борту находились пассажиры. На помощь терпящему бедствие судну пришёл сторожевой корабль «Коршун», сообщили в погрануправлении ФСБ.

«Пограничниками получена информация о терпящем бедствие в районе мыса Фонарь гражданском судне "Тата" с пассажирами на борту. Яхта получила пробоину от столкновения с подводным объектом (затопленное судно)», - заявили в ведомстве.

Когда «Коршун» прибыл к месту крушения, яхта затонула уже приблизительно на 50%, и самостоятельно добраться до берега была не в состоянии. В трюме были обнаружены две пробоины. Сотрудники пограничной службы успешно откачали воду из яхты, и начали буксировку в сторону порта «Кавказ». Пассажиры в безопасности.

Ранее KP.RU сообщил, что во время ночной прогулки в Санкт-Петербурге затонул катер. Никто из находившихся на борту людей не пострадал.