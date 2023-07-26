SuperJob: больше всего спят эйчары, а меньше - водители

Больше всего времени на сон среди работников в России тратят эйчары Фото: Евгения ГУСЕВА

Среднестатистический россиянин позволяет себе спать 6,7 ч. в сутки. Но представители некоторых профессий могут выкроить больше времени для сна. Таковы результаты опроса, проведенного SuperJob.

23% респондентов проводят в кровати 4-6 часов. 10% респондентов спят по 8-10 часов. Только 1% экономически активных граждан спят менее 4 часов. А всего 1 из 100 опрошенных отводит на сон более 10 часов.

Меньше всех спят операторы call-центров и водители - всего 6,3 часа. Программисты отводят на сон 6,8 часов, а медсестры – 6,9 ч. Больше всего времени есть у менеджеров по персоналу – они спят 7 часов.

Если сравнивать результаты опроса с прошлогодним, то окажется, что среднее время на сон у россиян сократилось. В 2022 году работающему населению удавалось проводить в постели 7 часов, а теперь только 6,7 часов в сутки, пишет "Газета.Ru".

Кстати, хронический недостаток сна негативно сказывается на здоровье человека, провоцируя у него ожирение, диабет и сердечно-сосудистые заболевания, сообщает телеканал "360".

А длительная бессонница не только выбивает человека из сил, но и имеет более опасные последствия — от мании преследования до галлюцинаций. Об этом Пятому каналу рассказал врач-психиатр и сомнолог Алексей Мелехин.

По его словам, первые тревожные звоночки после бессонных ночей — раздражительность и слабость. Чаще это наблюдается уже через сутки.

Недосыпание дает самые неприятные проявления с первого дня: человек плохо себя чувствует, может испытывать головную боль и слабость. Также значительно падает интеллектуальная работоспособность, снижается настроение и появляется раздражительность, пишут "Известия".