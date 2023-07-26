В нескольких областях и столице Украины прогремели взрывы 26 июля

В Киеве 26 июля прогремел взрыв Фото: REUTERS

В столице Украины 26 июля прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги.

“20 мин назад был мощный взрыв в Киеве”, — сообщает ТАСС со ссылкой на очевидца.

Ранее 26 июля в центральной и восточной частях Украины объявили воздушную тревогу. Сирены гражданского оповещения включились сначала в восточных областях Украины, а позже тревогу объявили на всей территории страны, при этом в Киеве сирены включили во второй раз за день.

Позже глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил о взрывах в Кировоградской, Хмельницкой, Житомирской, Сумской и Львовской областях Украины.

При этом, подчеркнул Рогов, украинские войска активно применяют системы противовоздушной обороны, которые и является, по его словам, главной угрозой для мирных жителей Украины.

По состоянию на 20:00 мск, воздушная тревога сохраняется по всей территории страны.