Москву накрыл самый сильный дождь за всю историю наблюдений

В Москве непогода поставила очередной антирекорд Фото: Михаил ФРОЛОВ

Главный специалист Метеорологического бюро Москвы Татьяна Позднякова сообщила, что 26 июля непогода поставила новый антирекорд в столице России.

“Москву вновь накрыл сильный ливень. К 16 часам в западном округе столицы выпало 45,6 мм осадков, что составляет более половины месячной нормы. Это самый сильный дождь, который когда-либо был зафиксирован в Москве”, — написала она в своем телеграм-канале.

Позднякова добавила, что прошлый рекорд для 26 июля был поставлен в далеком 1894 году. В тот день в столице выпало 42,5 миллиметра осадков. Ранее синоптики предупреждали, что на Москву надвигается южный циклон, который может принести интенсивные дожди.

Напомним, на прошлой неделе погода также решила испытать жителей столицы – 19 июля москвичи пережили самый сильный за последние 50 лет дождь. Всего за 19 часов в Москве выпало около 68 миллиметров осадков.