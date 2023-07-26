Москва выдержала сильнейший с конца XIX века ливень

Скопившуюся воду оперативно спускали в ливневку бригады ГУП «Мосводосток». Фото: Иван МАКЕЕВ

Сегодня, 26 июля, в Москве прошел сильнейший с конца XIX века ливень, отмечают метеорологи. За несколько часов выпало до 46 мм осадков. Сильнее всего досталось от непогоды Можайскому району в Западном округе столицы. Ранее «мокрый» рекорд этого же дня 26 июля был поставлен в 1894 году - 42,5 мм осадков.

Сейчас дождевые потоки в основном сразу уходили в ливневую сеть. При необходимости скопившуюся воду оперативно спускали в ливневку бригады ГУП «Мосводосток».

«Городские службы заранее были переведены в режим повышенной готовности, - сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. - На круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тысячи аварийных бригад».

По его словам, сотрудники Комплекса городского хозяйства постоянно проверяют системы водоотведения, очищают водоприемные решетки, элементы дренажной системы, ливнестоки и колодцы.

«В местах возможного скопления воды дежурят аварийные бригады «Мосводостока» с водооткачивающей техникой», – добавил Бирюков.

До конца этой недели, по данным столичной метеослужбы, сильные дожди продолжат поливать город. Коммунальщики и дальше работают в режиме повышенной готовности.

«До конца суток возможны сильные порывы ветра, - отметили в Комплексе городского хозяйства столицы. - Будьте предельно внимательны на улице».

Для защиты от порывов ветра обезопасили жилые дома и нежилые сооружения, транспортные и торговые объекты, строящиеся здания. Под особым контролем находится работа систем жизнеобеспечения.

Столичные власти просят жителей при ухудшении погоды не выходить из дома без особой необходимости. Но, если все же оказались на улице, будьте внимательны, не забывайте о личной безопасности, не укрывайтесь под деревьями и не оставляйте около них машины. Водителям рекомендуется помнить о дисциплине на дорогах, строго соблюдать правила дорожного движения и избегать резких маневров.