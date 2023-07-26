Зеленский внес в Раду закон о продлении военного положения на Украине Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации в стране. Информация об этом появилась на сайте Верховной рады 26 июля.

Автором этой инициативы выступил сам Зеленский. Пояснительной записки к законопроектам сейчас нет. При этом депутат Ярослав Железняк подчеркнул, что, вероятнее всего, мобилизация и военное положение на Украине будут продлены на 90 дней.

— Скорее всего, это продление военного положения и всеобщей мобилизации будет также на 90 суток, то есть до 15 ноября 2023 года, — подчеркнул Железняк в своем Telegram-канале.

Напомним, что в прошлый раз Владимир Зеленский также продлил военное положение и всеобщую мобилизацию на 90 дней. Его ввели 24 февраля 2022 года, и после этого действие военного положения неоднократно продлевалось.