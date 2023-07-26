Минимальный походный набор в России обойдется в 22 тысячи рублей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Аналитики ЮKassa и ресурса «Чек Индекс» узнали, как изменились траты россиян на одежду, обувь и другие товары для туризма в этом году. «Газета.Ru» ознакомилась с этим исследованием.

Как сообщает ЮKassa, в период с 1 мая по 15 июля этого года обороты интернет-магазинов, продающие одежду, выросли в 2,5 раза по сравнению с таким же периодом годом ранее. Средний чек увеличился на 9% и составил 11 215 рублей.

В «Чек Индекс» сообщили, что во втором квартале 2023 года продажи одежды и обуви для туризма возросли на треть по сравнению с апрелем - июнем прошлого года.

Число покупок туристических рюкзаков увеличилось на 39%, а средний чек - на 5%, до 2 120 рублей. Покупок ботинок для трекинга стало больше на 24%, а средний чек - на 13%, составив 6 105 рублей. Спрос на костюмы для туризма, охоты и рыбалки вырос на 32%, а средний чек - на 14% больше, до 4 110 рублей.

«Минимальный походный набор, в который входят трекинговые ботинки, рюкзак, костюм для похода или рыбалки, палатка, а также спальный мешок и походный стол, обойдется туристу в 22 тысячи рублей», - заявили эксперты «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

Как сообщали «Известия», ранее в Госдуме предложили внести поправки в закон «Об основах туристской деятельности в РФ», согласно которым туроператоры и организаторы отдыха внутри России будут обязаны предупреждать о достраховке при травматизме или смерти путешествующих. Отмечалось, что полис на случай травм во время активного отдыха будет стоить от 20 до 120 рублей в сутки.

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