В Ростове-на-Дону в аквапарке погиб ребенок

Ребенок отдыхал вместе с родителями. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В аквапарке "Осьминожек" в городе Ростов-на-Дону ребенок потерял погиб в бассейне, сообщает "КП-Ростов".

По официальной информации пресс-службы ростовского СК РФ, 26 июля в аквапарке произошло случайное происшествие, в результате которого четырехлетний мальчик, находившийся на отдыхе с семьей, оказался без сознания в бассейне.

Несмотря на оперативное реагирование медицинского персонала, не удалось спасти ребенка. Ведутся расследование и предпринимаются все необходимые меры для выяснения причин и обстоятельств произошедшего случая.

В связи с происшествием в аквапарке Ростова-на-Дону, где погиб четырехлетний ребенок, было возбуждено уголовное дело по статье 238 Уголовного кодекса Российской Федерации (предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья, повлекшее по неосторожности гибель человека).

Отметим, что ранее KP.RU писал о том, что в Туве нашли пропавшего пару дней назад 4-летнего мальчика, в Челябинской области ребенок умер после остановки дыхания, а в Сочи дали 19 лет убийце девушки.