Путин рассчитывает, что Африканский союз вскоре станет полноправным членом G20 Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на саммите Россия – Африка выразил уверенность, что Африканский союз станет полноправным членом «Большой двадцатки» (G20) уже в сентябре этого года.

«Россия одной из первых положительно откликнулась на … инициативу о предоставлении Афросоюзу полномочного, полноправного членства в Группе двадцати … Рассчитываем, что это решение будет принято уже в сентябре в ходе саммита "двадцатки" в Нью-Дели», - заявил российский лидер, отметив также, что Москва поддерживает подключение Африканского союза к работе международных объединений.

Напомним, саммит Россия – Африка проходит в Санкт – Петербурге 27 – 28 июля 2023 года. Как писал сайт KP.RU, выступления президента России также запланировано и на пятницу, 28 июля.