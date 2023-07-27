Путин: Россия поможет Африке во внедрении передовых сельхозтехнологий

Путин сообщил странам Африки о готовности поставить зерно Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии экономического и гуманитарного саммита Россия - Африка в четверг, 27 июля, заявил о готовности бесплатно поставить четырем странам континента до 50 тысяч тонн зерна.

Путин сообщил, что Россия готова на безвозмездной основе поставить по 25-50 тысяч тонн зерна в следующие четыре месяца таким странам, как Зимбабве, Буркина-Фасо, Сомали и Эритрее.

Кроме того, Россия поддержит государства и регионы и будет "способствовать справедливому распределению ресурсов".

Напомним, второй саммит Россия - Африка завершится 29 июля.