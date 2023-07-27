Путин: Москва готова подключить страны Африки к российской системе платежей

Россия готова развивать финансовые инфраструктуры Африки, заявил Путин Фото: REUTERS

Президент Российской Федерации Владимир Путин на пленарной сессии экономического и гуманитарного саммита Россия - Африка в четверг, 27 июля, заявил о готовности подключить страны Африки к российской системе платежей.

"Важно энергично переходить в сделках на национальные валюты, включая рубль", - заявил Путин.

Глава государства также отметил готовность России развивать финансовые инфраструктуры Африки, в том числе подключить африканские страны к российской системе платежей.

Напомним, второй саммит Россия - Африка проходит в Санкт-Петербурге с 26 по 29 июля.