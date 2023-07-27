Путин предложил создать общее информационное пространство России и Африки Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Президент Российской Федерации Владимир Путин на пленарном заседании экономического и гуманитарного саммита Россия - Африка в четверг, 27 июля, выразил необходимость сформировать общее информационное пространство между РФ и странами Африки.

По словам Путина, в общем пространстве будет транслироваться "объективная информация".

Кроме того, глава государства сообщил о работе по открытию в Африке представительств ведущих российских СМИ.

Второй форум Россия - Африка проходит в Санкт-Петербурге с 26 по 29 июля.