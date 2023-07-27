Врач-пульмонолог Казенков: безопасно делать рентген можно до 11 раз в год Фото: Александр ГЛУЗ

Врач-пульмонолог, кандидат медицинских наук Антон Казеннов рассказал, сколько раз в год безопасно можно делать рентген. По словам специалиста, рентген легких или флюорографию можно делать от 6 до 11 раз в год. Тогда никаких последствий для организма не будет.

Во время исследования можно увидеть полученную дозу облучения, которую получил человек. Она изменяется в микрозивертах (или МЗВ).

- Условно говоря, годовой нормой считается 1 МЗВ, а одно исследование рентгена легких в 2-х проекциях обычно от 0,09 до 0,18 МЗВ, итого 6-11 раз в год можно считать безопасным, – сказал Казеннов РИАМО.

Флюорография более безопасна и ее можно делать чаще. За одно исследование доза составляет не более 0,05 МЗВ. Но при этом качество снимка ниже и информативность меньше.

- Предпочтителен рентген органов грудной клетки в двух проекциях» – добавил врач.

В свою очередь, врач-стоматолог ответил, как часто можно детям делать рентген зубов. Сегодня в современных клиниках устанавливают передовые рентген-аппараты, у которых степень излучения настолько снижена, что не наносит детям никакого вреда, сообщает "Газета.Ru".

Кстати, кариес не передается воздушно-капельным путем при общении с другими людьми. Однако при частых поцелуях микрофлора, в которой много бактерий стрептококков, может оказаться в ротовой полости другого человека. При этом количество вредных микроорганизмов должно исчисляться сотнями тысяч или даже миллионами. По той же причине кариес не может передаваться при употреблении пищи из одной посуды или с помощью одних столовых приборов, сообщает Пятый канал.

Кстати, заболевания внутренних органов можно диагностировать по состоянию зубов и полости рта. поражения слизистой оболочки полости рта, губ и языка наиболее часто встречаются при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. По ее словам, интенсивность кариеса и поражение десен при заболеваниях ЖКТ резко возрастает, пишет Rt.