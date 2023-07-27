Один человек пострадал при обстреле ВСУ в Белгородской области Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в четверг, 27 июля, сообщил о том, что окраина поселка Красное в Шебекинском округе попала под обстрел со стороны украинской армии. В результате пострадал мужчина, уточнил глава региона.

«Есть один пострадавший - комбайнер, который в момент обстрела проводил сельскохозяйственные работы на поле», - написал Гладков в своем Telegram-канале.

Глава Белгородской области уточнил, что пострадавшего госпитализировали. У него диагностировали осколочное ранение голеностопа, оказали медпомощь и отпустили домой.

Гладков добавил, что повреждения в результате обстрела также получил комбайн.

Ранее президент России Владимир Путин объяснил, зачем Вооруженные силы Украины регулярно атакуют Белгородскую область. По словам главы государства, украинская армия таким образом пытается отвлечь внимание российских военных и оттянуть часть сил РФ от линии боевого соприкосновения.