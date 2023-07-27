Путин: ВСУ понесли большие потери и не имели успехов ни на одном из участков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Российской Федерации Владимир Путин на полях экономического и гуманитарного саммита Россия - Африка в Санкт-Петербурге в четверг, 27 июля, высказался об украинском контрнаступлении.

"ВСУ не имели успехов ни на одном из участков, понесли большие потери", - заявил глава государства.

Ранее президент России на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко сообщил, что наступление ВСУ есть, однако оно провалилось.