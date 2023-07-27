Путин: ВСУ понесли большие потери и не имели успехов ни на одном из участков
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Президент Российской Федерации Владимир Путин на полях экономического и гуманитарного саммита Россия - Африка в Санкт-Петербурге в четверг, 27 июля, высказался об украинском контрнаступлении.
"ВСУ не имели успехов ни на одном из участков, понесли большие потери", - заявил глава государства.
Ранее президент России на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко сообщил, что наступление ВСУ есть, однако оно провалилось.