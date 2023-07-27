Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика27 июля 2023 12:04

Путин: ВСУ понесли большие потери и не имели успехов ни на одном из участков

Президент России проинформировал об обстановке в зоне проведения спецоперации
Дарья ЧИПУРНАЯ
Путин: ВСУ понесли большие потери и не имели успехов ни на одном из участков

Путин: ВСУ понесли большие потери и не имели успехов ни на одном из участков

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Российской Федерации Владимир Путин на полях экономического и гуманитарного саммита Россия - Африка в Санкт-Петербурге в четверг, 27 июля, высказался об украинском контрнаступлении.

"ВСУ не имели успехов ни на одном из участков, понесли большие потери", - заявил глава государства.

Ранее президент России на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко сообщил, что наступление ВСУ есть, однако оно провалилось.