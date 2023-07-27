Десятки человек госпитализированы после заказа еды в суши-баре под Тамбовом Фото: Shutterstock

В Тамбовской области сразу 25 человек получили острую кишечную инфекцию после того, как поели в суши-баре, работающем под брендом «Суши даром». 23 из них были госпитализированы, среди пострадавших есть дети. Об этом агентству ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

«На 16:00 27 июля 2023 года зарегистрировано 25 случаев заболеваний острой кишечной инфекцией по ситуации с "Суши даром"», - заявили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре также уточнили, что состояние госпитализированных врачи называют удовлетворительным. При осмотре суши-бара специалистами были выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических норм. Пробы сырья, продукции и смывов отправлены в лаборатории для анализа. Составлен протокол об административном правонарушении по статье 6.6 КоАП РФ, которая предполагает также временный запрет деятельности. Материалы направлены в суд.

Ранее KP.RU сообщил, что за две недели в Приморье отравились четверо детей. Причиной во всех случаях стала жидкость для розжига.