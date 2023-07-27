Названы снижающие давление продукты Фото: pixabay.com

Врач-диетолог Наталья Лазуренко в беседе с NEWS.ru назвала снижающие давление продукты, указав, что помочь могут не только традиционные рекомендации о снижении количества сахара, соли, а также отказа от употребления высококалорийных продуктов, но и употребление сезонных фруктов и овощей.

Специалист рекомендовала гипертоникам добавить в рацион крыжовник, яблоки, черную смородину, а также огурцы и свеклу.

«Огурец, например, хорошо насыщает организм влагой, при этом не сильно повышает уровень глюкозы и инсулина. Черная смородина содержит большое количество антиоксидантов, тонизируют внутреннюю стенку кровеносных сосудов», - рассказала эксперт.

Среди напитков Лазуренко предложила обратить внимание на теплую и негазированную воду, которая обеспечивает вывод желчи, налаживание работы желудочно-кишечный тракта, а также не перегружает лимфатическую систему. Кроме того, врач посоветовала сократить потребление крепкого чая и кофе, а также алкогольных напитков.