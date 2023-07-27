Россиянам рассказали, из каких материалов выбрать одежду для комфорта в жару Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Производитель одежды Виталий Цыганков в беседе с «Газета.Ru» отметил, что чувствовать себя комфортно в жару можно, если правильно подбирать ткань для летнего времени года.

Специалист призвал отказаться от синтетики, но уточнил, что многие бренды сегодня производят одежду из синтетических тканей, которая способна обеспечить выведение влаги с кожи. Кроме того, эксперт заявил о необходимости избегать обтягивающей и темной одежды.

«Если хочется найти универсальный материал, то это, конечно, хлопок – база для любого времени года», - отметил он, уточнив, что именно эта ткань «не позволит телу перегреться на солнце, но и поможет хорошо впитать пот, поддержать нормальную температуру тела».

Врач-косметолог, дерматовенеролог Виктория Семагина в беседе с «Пятым каналом» предупредила, что ультрафиолетовое излучение и жара ускоряют процесс старения, а неправильный уход за кожей летом повышает риск возрастной пигментации. Эксперт рекомендовала использовать SPF-средства, увлажнять кожу, а также снижать ее жирность.