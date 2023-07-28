Белый дом исключил, что Джо Байден помилует своего сына Хантера Фото: REUTERS

Белый дом исключил, что президенту США Джо Байдену придется помиловать своего сына Хантера.

«Нет, я только что сказала: «Нет». Я только что ответила. Продолжайте», - заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на вопрос журналиста, существует ли вероятность такого сценария.

Как писал сайт KP.RU, Федеральный судья США в Уилмингтоне решила приостановить сделку о признании вины в налоговых преступлениях между Хантером Байденом, сыном президента Джо Байдена, и Министерством юстиции США. Это позволило бы Хантеру Байдену избежать тюремного заключения.

Отмечалось, что, согласно предложенному соглашению, сын главы Белого дома должен был признать себя виновным в двух налоговых преступлениях, избежав таким образом судебного преследования по обвинению в хранении оружия. В таком случае ему бы пришлось только пройти программу реабилитации для ненасильственных правонарушителей, которая длилась бы два года.

Ранее стало известно, что сын нынешнего президента США Хантер Байден отказался заключать сделку с американской прокуратурой по делу о неуплате налогов.