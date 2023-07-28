Минпромторг РФ утвердил обновленный перечень товаров для параллельного импорта Фото: Алексей БУЛАТОВ

Минпромторг РФ утвердил обновленный перечень товаров, разрешенных к параллельному импорту, об этом РИА Новости сообщил первый замглавы министерства Василий Осьмаков.

«Обновленный список для параллельного импорта уже утвержден, в ближайшее время направим его в Минюст», - сказал Осьмаков.

Он отметил, что при этом работа над перечнем продолжается, новый может появиться уже через два-три месяца.

Как писал сайт KP.RU, 6 мая 2022 года Минпромторг опубликовал список продукции, которую теперь разрешено ввозить в Россию по параллельному импорту.

В списке значилось 96 товарных групп и больше 200 брендов - от автомобилей, штукатурки и косметики до ядерных реакторов.

Отмечалось, что параллельный импорт, хоть его и называют «серым» - это не контрафакт. Это абсолютно легальная, лицензионная продукция, которую теперь можно ввозить в страну без разрешения правообладателя. И это, между прочим, вполне цивилизованный путь.

26 июля Минпромторг сообщил, что данные о закрытии магазинов MAAG в России или уходе сети с российского рынка не соответствуют действительности.

В ведомстве пояснили, что в соответствии с решением подкомиссии правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ для компании установлен ключевой показатель эффективности в 2023 году в виде открытия не менее 240 магазинов на территории России.

На данный момент в России успешно работают 242 новых магазина, а по данным компании «Новая мода», которая управляет всей сетью, они не планируют уходить с российского рынка.