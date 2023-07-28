Пехота ВСУ подорвалась на собственных минах на Угледарском направлении Фото: REUTERS

Пехота ВСУ подорвалась на собственных при попытке наступления на Угледарском направлении в ДНР, об этом РИА Новости сообщил боец с позывным «Бука».

«…На Угледарском направлении была очередная попытка наступления со стороны украинских войск. Вышла группа пехоты в сопровождении трех единиц тяжелой техники, но попытка была неудачная, поскольку они не успели добраться до наших позиций, подорвались на собственных минах», - рассказал военнослужащий.

Он добавил, что к тому же подоспела наша РСЗО, «накинула им сверху вдобавок», и очередная попытка наступления захлебнулась.

«Бука» отметил, что ВСУ постоянно пытаются наступать на российские позиции, но успеха не имеют.

Как писал сайт KP.RU, 25 июля издание Forbes сообщило, что российские военные уничтожили замаскированный в лесополосе танк ВСУ М-55S.

В статье отметили, что днем М-55S заполз в лесополосу. Экипаж замаскировал танк ветками, но это оказалось напрасно, так как за ним наблюдал российский беспилотник. Российский артиллерийский снаряд взорвался и поджег М-55S.

Уточнялось, что это произошло на участке Кременная-Сватово.

Напомним, экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что чудовищные потери украинской армии приводят в ярость президента Украины Зеленского. Также эксперт отметил низкий «как никогда» боевой дух украинских военных.