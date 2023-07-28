Япония запретила ввоз в Россию автомобилей объемом 1,9 литра с 9 августа

Япония запретит ввоз в Россию автомобилей объемом 1,9 литра с 9 августа Фото: Сергей БАЛАНОВ

Япония вводит запрет на экспорт автомобилей с двигателем объемом более 1,9 литра и гибридных автомобилей в Россию с 9 августа, об этом сообщил министр экономики Ясутоси Нисимура.

«Меры будут обнародованы 2 августа, вступят в силу 9 августа», - заявил министр.

Чиновник отметил, что будет запрещен экспорт в Россию автомобилей с двигателем более 1,9 литра, гибридных автомобилей, шин для крупногабаритных автомобилей.

Он пояснил, что запрет вводится в рамках мер, ограничивающих экспорт товаров, которые могут укреплять промышленную базу России.

Как писал сайт KP.RU, 18 июля газета Yomiuri сообщала, что власти Японии в рамках пакета новых ограничительных мер против России из-за ситуации вокруг Украины намерены запретить экспорт в РФ новых и подержанных машин с объемом двигателя более 1,9 литра.

Издание уточняло, что такое решение может вступить в силу уже в начале августа. Указывалось, что японские власти рассчитывают полностью запретить экспорт в Россию электромобилей и гибридов.

Напомним, в конце мая Япония ввела новые санкции против России. В санкционные списки попали 17 физических лиц, а также 78 организаций.

Прежде всего ограничения затронули ряд российских чиновников, занимающих высокие посты в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях, а также ряд командиров ВС РФ.

Кроме того, персональные санкции затронули семерых чиновников из новых регионов России, и теперь в санкционных списках Японии числится ровно 700 российских физических лиц, а также 207 организаций.