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НовостиОбщество28 июля 2023 7:53

В ГД внесли законопроект о лишении свободы до 3 лет за взятку до 10 тыс. рублей

Депутат Пискарев предложил усилить уголовную ответственность за мелкое взяточничество
Дарья ЧИПУРНАЯ
В Госдуму внесли законопроект о лишении свободы на срок до четырех лет за мелкие взятки

В Госдуму внесли законопроект о лишении свободы на срок до четырех лет за мелкие взятки

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Государственную думу РФ на рассмотрение внесен проект закона о лишении свободы сроком до трех лет за мелкое взяточничество. Об этом заявил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ Василий Пискарев в своем Telegram-канале.

Речь идет о суммах, которые не превышают 10 тысяч рублей. По мнению Пискарева, на таких поборах основывается низовая коррупция.

Для устранения мелкого взяточничества и подкупа депутаты предлагают усилить уголовную ответственность, а именно ввести лишение свободы сроком до трех лет. Кроме того, предложено конфисковывать имущество, что не предусматривает действующее законодательство.

"Важно помнить: любая взятка - это нарушение закона, о какой сумме бы речь ни шла", - заключил депутат Пискарев.

Госдума приступит к рассмотрению соответствующего законопроекта в осеннюю сессию.

Ранее KP.RU писал, что сотрудники ФСБ за получение крупной взятки задержали топ-менеджера ООО "Алабуга девелопмент" в Татарстане. А чиновник мэрии Воронежа, напротив, не стал брать 500 тысяч рублей в качестве подкупа.