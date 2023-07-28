Путин заявил, что Россия всегда будет надежным поставщиком зерна в Африку Фото: REUTERS

Президент Российской Федерации Владимир Путин на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума Россия - Африка в пятницу, 28 июля, рассказал о поставках зерновых культур в африканские страны.

Так, по словам Путина, в 2022 году Россия поставила странам Африки 11,5 миллионов тонн зерна.

"Россия всегда будет ответственным поставщиком", - заявил Путин на пресс-конференции в Санкт-Петербурге.

Напомним, 18 июля была официально прекращена работа зернового механизма из-за того, что западные партнеры систематически не выполняли обязательства по отношению к России.