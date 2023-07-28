В Оренбурге женщина решила выгулять лошадь на детской площадке

В Оренбурге женщина вывела лошадь на детскую площадку

В Оренбурге на улице Липовой на этой неделе местная жительница решила выгулять лошадь. Причем привела животное прямо на детскую площадку. Очевидец, ошарашенный увиденным, сообщил о необычной прогулке с копытным на номер «112». Об этом пишет портал «56.orb».

Дама с лошадью отказались выбрать другое место для прогулки. Тогда информацию передали сотрудникам полиции, которым предстоит разобраться в необычном инциденте.

Интересно, что кроме лошадей по региону разгуливают и лесные обитатели. Так, пару дней назад в селе Борисовка Пономаревского района, бегала агрессивная лиса. Она вошла во двор частного дома, прыгнула в бассейн и стала бросаться на окружающихся. Хозяйка также позвонила на номер «112». О произошедшем сообщили в Единую диспетчерскую службу района и главе сельского совета.