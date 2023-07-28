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НовостиПолитика28 июля 2023 8:56

Президент Грузии Зурабишвили сочла провокацией прибытие в Батуми лайнера из Сочи

Россия блокирует поставки зерна по Черному морю, считает политик
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Президент Грузии Саломе Зурабишвили

Президент Грузии Саломе Зурабишвили

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Прибытие круизного лайнера Astoria Grande в Батуми из Сочи стало провокацией со стороны России, считает президент Грузии Саломе Зурабишвили.

«Горжусь нашим народом, который мирно опротестовал последнюю российскую провокацию – посещение грузинского порта Батуми российским круизным лайнером», – написала политик в своем Twitter.

Кроме того, Зурабишвили заявила, что Россия якобы блокирует поставки зерна препятствует движению в Черном море.

В четверг, 26 июля, более сотни граждан Грузии собрались в порту Батуми, протестуя против прибытия круизного лайнера с российскими туристами. В частности, недовольство протестующих вызвали комментарии некоторых пассажиров Astoria Grande о том, что они побывали в Абхазии. Собравшиеся на пристани в Батуми протестовали около часа, затем судно отплыло от причала.