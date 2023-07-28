Путин сделал важное заявление о роли России в борьбе с нацизмом

Путин заявил, что роль России в борьбе с нацизмом забывается и затушевывается Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в рамках экономического и гуманитарного форума Россия - Африка в пятницу, 28 июля, заявил о том, что в мире стали затушевывать и забывать роль страны в борьбе с нацизмом.

"Роль России в борьбе с нацизмом пытается быть кем-то затушевана, забывается. Но это борьба велась Советским союзом в интересах всего человечества", - заявил Путин на полях саммита в Санкт-Петербурге.

Глава государства провел аналогию с борьбой Африки против расовой сегрегации, назвав это борьбой в интересах всего человечества.