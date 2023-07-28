Врач Нурмухаметова: многие стереотипы о гепатите С являются ложными Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель главного внештатного специалиста по инфекционным болезням департамента здравоохранения Москвы, руководитель Центра по лечению хронических вирусных гепатитов ИКБ № 1 Елена Нурмухаметова в беседе с Lenta.ru рассказала, что многие распространенные стереотипы относительно гепатита С являются ложными.

Наиболее распространенным мифом специалист назвала стереотип о неизлечимости данного заболевания. По ее словам, гепатит С лечится. Эксперт уточнила, что эффективность современных препаратов достигает 97–98%, а курс лечения длится примерно 8–12 недель и, как правило, хорошо переносится пациентами.

Кроме того, данное заболевание иногда ассоциируется с человеком, который употребляет внутривенно психоактивные вещества или ведет беспорядочную половую жизнь. Тем не менее, как заявляет врач, в группе риска также находятся и порядочные граждане, среди которых посетители салонов маникюра, тату или пирсинга. Кроме того, в эту категорию попадают и медработники, в особенности хирурги.

Нурмухаметова также обратила внимание на мнение о том, что переносчиками гепатита С являются комары. По ее словам, такие заявление никогда не были подтверждены ни одним исследованием ни в одной стране. Болезнь также не передается по наследству.

«Человеку, который инфицирован и знает об этом, достаточно использовать предметы личной гигиены сугубо индивидуальные, то есть иметь свой маникюрный набор, зубную щетку, расческу», - уточнила она.

Как сообщал телеканал «360», заведующая инфекционным отделением № 2 Клиник СамГМУ Екатерина Киндалова предупредила, что гепатит не дает о себе знать на протяжении шести месяцев.