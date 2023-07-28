ВС России продвинулись в глубину обороны противника на 1,5 км в районе Сергеевки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министерство обороны Российской Федерации в ежедневной сводке от 28 июля сообщило о продвижении российских войск в глубь обороны противника в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Так, российские войска захватили ряд опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Сергеевки в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Продвижение Вооруженных сил (ВС) России составило 1,5 километра вглубь обороны противника. Об этом сообщил официальный представитель оборонного ведомства Игорь Конашенков.

Напомним, ВС России освободили населенный пункт Сергеевка 25 июля.