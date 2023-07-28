Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика28 июля 2023 11:18

ВС России продвинулись в глубину обороны противника на 1,5 км в районе Сергеевки

Российские войска захватили ряд опорных пунктов ВСУ
Дарья ЧИПУРНАЯ
ВС России продвинулись в глубину обороны противника на 1,5 км в районе Сергеевки

ВС России продвинулись в глубину обороны противника на 1,5 км в районе Сергеевки

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министерство обороны Российской Федерации в ежедневной сводке от 28 июля сообщило о продвижении российских войск в глубь обороны противника в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Так, российские войска захватили ряд опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Сергеевки в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Продвижение Вооруженных сил (ВС) России составило 1,5 километра вглубь обороны противника. Об этом сообщил официальный представитель оборонного ведомства Игорь Конашенков.

Напомним, ВС России освободили населенный пункт Сергеевка 25 июля.