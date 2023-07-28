В Конгрессе США недовольны объемом трат стран НАТО на оборону альянса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Палата представителей США выразила недовольство из-за маленьких трат стран – членов Североатлантического альянса на оборону блока, отметив, что большая часть государств расходует на эти цели менее 2% своего ВВП, не выполняя свои обязательства. Соответствующую резолюцию внес республиканец Чип Рой. Об этом пишет Lenta.ru.

В палате представителей также призвали к приостановлению субсидирования безопасности стран, которые сами отказываются инвестировать в оборону НАО.

«Палата представителей осуждает неспособность Хорватии, Франции, Словакии, Румынии, Нидерландов, Северной Македонии, Норвегии, Албании, Болгарии, Италии, Германии, Венгрии, Дании, Португалии, Турции, Черногории, Чехии, Канады, Словении, Бельгии, Испании и Люксембурга выполнить обязательство по расходам на оборону в размере не менее 2% ВВП в 2022 году», - сказано в данной резолюции.

В документе говорится о том, что многие страны альянса продолжают рассчитывать на военный потенциал США. При этом в резолюции одобряют Латвию, Литву, Эстонию, Польшу, Грецию, а также Великобританию, которые тратили на оборону НАТО в прошлом году более 2%.

Как писали «Известия», ранее Сенат конгресса США не принял поправку к оборонному бюджету страны, которая предусматривает лимит военной помощи Киеву.

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