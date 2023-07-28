Минтруд России не видит необходимости вводить четырехдневную рабочую неделю Фото: Иван Макеев

Законодательно вводить в России четырехдневную рабочую неделю нет необходимости, заявил министр труда и социальной защиты страны Антон Котяков.

«На сегодняшний день нет необходимости четырехдневной рабочей недели. Наверное, большинство граждан хотят иметь возможность льготного свободного графика работы, но это предмет дискуссии со своим работодателем», – сказал он в беседе с журналистами.

Как отметил глава Минтруда РФ, действующие в России нормы законодательства позволяют работодателям организовывать гибкий график работы, в том числе трех- и четырехдневные рабочие недели, а также комбинировать удаленную занятость с фактическим нахождением на месте работы.

Напомним, в России власти и бизнес снова обсуждают возможность введения четрехдневной рабочей недели. Сайт KP.RU разбирался, введут ли в России рабочую неделю с тремя выходными.