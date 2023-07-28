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НовостиОбщество28 июля 2023 11:56

Минтруд России не видит необходимости вводить четырехдневную рабочую неделю

Действующие в РФ нормы законодательства позволяют организовывать гибкий график работы, отметил глава ведомства
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Минтруд России не видит необходимости вводить четырехдневную рабочую неделю

Минтруд России не видит необходимости вводить четырехдневную рабочую неделю

Фото: Иван Макеев

Законодательно вводить в России четырехдневную рабочую неделю нет необходимости, заявил министр труда и социальной защиты страны Антон Котяков.

«На сегодняшний день нет необходимости четырехдневной рабочей недели. Наверное, большинство граждан хотят иметь возможность льготного свободного графика работы, но это предмет дискуссии со своим работодателем», – сказал он в беседе с журналистами.

Как отметил глава Минтруда РФ, действующие в России нормы законодательства позволяют работодателям организовывать гибкий график работы, в том числе трех- и четырехдневные рабочие недели, а также комбинировать удаленную занятость с фактическим нахождением на месте работы.

Напомним, в России власти и бизнес снова обсуждают возможность введения четрехдневной рабочей недели. Сайт KP.RU разбирался, введут ли в России рабочую неделю с тремя выходными.