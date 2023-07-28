Врач Демьяновская предупредила об опасности неправильного употребления витаминов Фото: Shutterstock

Врач-невролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская в беседе с «Газета.Ru» предупредила об опасности употребления витаминов, отметив, что их передозировка вредит органам, а также сосудам.

«Передозировка витамином D может приводить к повреждению почек и сосудов, а также к отложению кальция в тканях сердца, легких, суставов и других органов», - рассказала эксперт, отметив, что это также оказывает влияние на костную ткань.

Передозировка витамином А, по словам эксперта, может спровоцировать неврологические нарушения, в том числе к головной боли, сонливости и раздражительности.

Тем временем, водорастворимые витамины С и В не накапливаются и выводятся с мочой, поэтому риск их передозировки снижается.

Врач-нейрофизиолог Сергей Нурисламов предупредил, что загар может спровоцировать дефицит витамина D в организме. Как сообщал телеканал «360», эксперт рекомендовал пред тем как идти загорать наполнить организм витамином D, уточнив, что загоревшая кожа плохо пропускает ультрафиолет.

Тем временем, врач-генетик, диетолог Наталья Артемьева назвала главные признаки авитомиза. Как писал RT, по словам эксперта, о нехватке витаминов говоря хроническая усталость и бессонница.