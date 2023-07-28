Названы города России, жители которых тратят больше всех на животных

Жители Петербурга тратят на домашних животных больше всех в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сервис «СберСпасибо» провел исследование, проанализировав транзакции 68 млн россиян, чтобы узнать, жители каких крупных российских городов больше остальных тратят на домашних животных. Об этом пишет «Газета.Ru».

Согласно переведенным данным, наибольшая доля расходов приходится на жителей Санкт-Петербурга, которые потратили свыше 200 млн бонусов с июля 2022 по июль 2023 года на покупку лакомств, игрушек, витаминов и других товаров для животных.

Жители Москвы за один год потратили 83 млн бонусов. В лидерах также находится Свердловская область, где потратили 23,8 млн.

Ранее Life.ru представило результаты исследования Аналитического центра НАФИ, которое показало, что россияне тратят на своих питомцев в среднем три тысячи рублей в месяц, или 39 тысяч в год, а самыми крупными статьями расходов были названы корма (77%), профилактическая ветеринария (40%) и транспорт (платная перевозка 4%).

Телеканал «360» рассказал, что около 10 тысяч ветеринарных сопроводительных документов было оформлено в Подмосковье с начала этого года, из которых около 7,5 тысячи - для выезда за границу и более 2,3 тысячи - для перевозок по России.