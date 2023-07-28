Завод Tesla в Техасе эвакуировали из-за электронной рассылки о стрельбе Фото: REUTERS

Завод Tesla Gigafactory в городе Остин (штата Техас) эвакуировали из-за сообщений о стрельбе на территории предприятия.

Как передает Mirror, сотрудники завода, на котором трудятся 12,5 тысячи человек, получили электронные письма с сообщением о начавшейся стрельбе. В них было сказано, что «возле колонны 35Z на заводе Giga в Техасе находится злоумышленник», работников призвали «спрятаться и ожидать дальнейших подробностей».

Прибывшая на предприятие полиция не обнаружила никаких следов злоумышленника и признаков стрельбы. Спустя непродолжительное время сотрудникам завода разрешили вернуться на свои рабочие места, а движение по прилегающей к предприятию дороге было открыто.

Напомним, в начале июня в Санкт-Петербурге более 300 человек эвакуировали из-за ложных сообщений о взрывах, когда злоумышленники по телефону предупредили об угрозах в семи зданиях.