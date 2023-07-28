При взрыве в кафе в Таганроге пострадали 12 человек Фото: Telegram-канале главы Ростовской области Василия Голубева

В результате взрыва в центре Таганрога Ростовской области пострадали 12 человек, сообщили в экстренных службах региона.

По информации ТАСС, эпицентр взрыва находился в кафе. На месте инцидента образовался завал, под ним могут быть люди, отметил собеседник агентства.

Напомним, в центре Таганрога прогремел взрыв, в результате инцидента пострадали несколько человек. Как сообщает РИА Новости, инцидент произошел на Банковской площади неподалеку от музея. На месте происшествия находятся медики и пожарные. Известно, что из-за взрыва повреждены машины и многоквартирный дом.