Губернатор Голубев: над Ростовской областью сбита вторая ракета

Ранее ракета ВСУ упала на территории городского художественного музея Таганрога. Фото: t.me/golubev_vu

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в Азовском районе зафиксирован полет еще одной ракеты ВСУ. Ракета сбита средствами ПВО ВС России, последствия уточняются.

"Зафиксировано поражение системами ПВО второй ракеты - на этот раз в Азовском районе. Последствия уточняются", — написал глава региона у себя в телеграм-канале

Напомним, ранее в Таганроге на территории городского художественного музея произошел взрыв, в результате которого пострадали не менее 15 мирных жителей, а также были разрушены стены музея и повреждены окна в соседнем многоквартирном доме.

В Минобороны России сообщили, что это был очередной теракт киевского режима, который переоборудовал ракетный комплекс ПВО С-200 и нанес удар по жилой инфраструктуре Таганрога. В ведомстве уточнили, что ракета была нейтрализована в полете, а на территорию музея упали ее остатки.

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