Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика28 июля 2023 16:18

Путин высоко оценил мероприятия форума «Россия - Африка»

Глава государства отметил результативность встреч и дружескую атмосферу
Роман ПОЛОСИКОВ
Путин высоко оценил мероприятия форума «Россия - Африка»

Путин высоко оценил мероприятия форума «Россия - Африка»

Фото: REUTERS

Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил удовлетворение проведением основных мероприятий второго форума «Россия - Африка». Об этом он заявил во время своего выступления.

— Основные мероприятия второго форума «Россия-Африка» прошли в дружеской атмосфере и результативно. Это касается заседаний форума, специальных встреч с руководителями. Сегодня вечером обсудим ситуацию вокруг Украины, — подчеркнул глава государства.

Он также отметил приверженность всех стран-участниц к справедливому многополярному мироустройству, которое будет основываться на уставе ООН.