Путин высоко оценил мероприятия форума «Россия - Африка» Фото: REUTERS

Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил удовлетворение проведением основных мероприятий второго форума «Россия - Африка». Об этом он заявил во время своего выступления.

— Основные мероприятия второго форума «Россия-Африка» прошли в дружеской атмосфере и результативно. Это касается заседаний форума, специальных встреч с руководителями. Сегодня вечером обсудим ситуацию вокруг Украины, — подчеркнул глава государства.

Он также отметил приверженность всех стран-участниц к справедливому многополярному мироустройству, которое будет основываться на уставе ООН.