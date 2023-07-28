«Расстреляли и подожгли»: российский военный рассказал, как ВСУ обошлись с наемником Фото: REUTERS

Боевики Вооруженных сил Украины расстреляли и подожгли иностранного на поле боя, вместо того, чтобы его эвакуировать. Об этом случае рассказал журналистам командир российского подразделения разведки с позывным «Шума».

— На начальной стадии наступления мной было выявлено «мероприятие». Прослушивали захваченную радиостанцию и наблюдали, как бойцы ВСУ расстреляли своего наемника и подожгли его, — рассказал разведчик.

Он подчеркнул, что этот случай произошел на Запорожском направлении, а также российский военнослужащий отметил, что они украинские боевики могли попытаться эвакуировать наемника, но не сделали этого. «Шума» также вспомнил, что слышал крики наемника о помощи на английском языке.

Ранее стало известно, что украинские военнослужащие начали массово жаловаться на неоправданно большие потери. За каждый километр продвижения их подразделения теряют не менее половины бойцов.