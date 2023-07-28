Зеленский подтвердил повреждение здания СБУ в Днепропетровске Фото: кадр из видео

Президент Украины Зеленский сообщил о повреждении здания СБУ в Днепропетровской области.

«Днепр. Попадание в здание СБУ. Оперативно провел разговоры с СБУ, МВД, ГСЧС (госслужбы по чрезвычайным ситуациям), руководителем ОВА (областной военной администрации)», - написал он в соцсети.

По его словам, все необходимые службы работают на месте.

Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале более подробно рассказал об ударе возмездия по зданию СБУ в Днепропетровске.

«Причина и следствие - после обстрела Таганрога боевиками ВСУ в Днепропетровске ракетным ударом уничтожено здание управления СБУ», - написал Рогов.

Он добавил, что второй удар пришёлся в здание рядом с СБУ, в котором находился центр принятия решений (разведка, координация) с массой иностранных специалистов.

«Ракета прошила здание до самого подвала, под завалами погибли десятки офицеров», - уточнил Рогов.

Кроме того, он призвал скептически относиться к данным украинских СМИ о том, что якобы «здание СБУ было пустое». После удара к развалинам подъехали десятки карет скорой помощи.

Как писал сайт KP.RU, 28 июля Владимир Рогов сообщил о нанесении беспилотными летательными аппаратами «Герань» Вооруженных сил России ударов по оккупированным ВСУ городам Запорожье и Вольнянску.

Также он заявил, что вечером, 27 июля, во временно оккупированном городе Запорожье прозвучала серия взрывов. Он отметил, что по традиции, воздушная тревога заработала только после взрывов.

Рогов уточнил, что русским «Искандером» на заводе «Запорожсталь» был поражён цех по ремонту бронетехники. Танки и другая бронетехника ВСУ поступали туда с Запорожского и Херсонского фронтов.